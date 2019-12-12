Уникальный 100-томный "Беларускі кнігазбор" презентуют в Минске

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный 100-томный проект "Беларускі кнігазбор" презентуют 13 декабря в Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В проекте "Беларускі кнігазбор" представлены лучшие произведения художественной литературы, отечественного литературоведения и истории. Первый том ("Ян Чачот. Выбраныя творы") был опубликован в 1996 году. Последний, 100-й юбилейный том ("Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Выбраныя творы") вышел в свет в октябре 2019 года.

Серия разработана в Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. "Беларускі кнігазбор" включает три серии: художественная литература, историко-литературные памятники и переводы зарубежной классики. Самым значимым является серия I - художественная литература: в ней вышло 77 томов.

Наряду с классическими произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кузьмы Чорного, Василя Быкова, Ивана Мележа, Владимира Короткевича, которые составляют золотой фонд национальной литературы, в культурное пространство возвращено и творческое наследие Всеволода Игнатовского, Максима и Гаврилы Горецких, Вацлава Ластовского, Владимира Жилки, Язепа Лесика и других репрессированных писателей. "Оригинальной и не менее ценной частью проекта стали переводы на белорусский язык произведений Иоганна Вольфганга Гете и Федора Достоевского", - добавили в НАН.-0-