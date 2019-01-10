Уникальный атлас по анатомии человека получат студенты-медики к середине 2020 года

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальный атлас по анатомии человека получат студенты белорусских медицинских вузов к середине 2020 года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая кафедрой нормальной анатомии Гродненского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Фатима Гаджиева.

"Цель нашего проекта - создание инновационного наглядного электронного учебного атласа по анатомии человека для того, чтобы понимать современные методы медицинской визуализации. Такого универсального атласа, который бы показывал сразу же макрофотографию срезов человеческого тела с соответствующими снимками на основе методов компьютерной и магнитно-резонансной томографии, снабженного научным справочным аппаратом на русском и английском языках, словарем латинских анатомических терминов, в Беларуси нет. Зарубежные аналоги достаточно дорогостоящие и не имеют русифицированной версии. С появлением нашего атласа и у студента, и у врача-специалиста будет возможность иметь перед глазами картинку нормальной анатомии человека. Мы планируем внедрить его во все медицинские вузы к середине 2020 года", - проинформировала Фатима Гаджиева. На разработку и внедрение в образовательный процесс учебного атласа предоставляется грант Президента Беларуси на 2019 год.

Заведующая кафедрой отметила: "Грант - это в первую очередь сигнал - это перспективное направление. Когда есть финансовое стимулирование труда, всегда приятно. Если твоя разработка находит отклик на самом высоком уровне, это дает мотивацию, вдохновение для того, чтобы все это воплотить в жизнь".

Гранты Президента Беларуси на 2019 год будут предоставлены 103 работникам организаций науки, образования, здравоохранения и культуры. Средства выделят на исследования и разработки в области физико-математических, технических, медицинских, биологических, химических, сельскохозяйственных, экономических наук. В частности, один из грантов будет предоставлен на разработку учебно-методического комплекса для студентов II ступени высшего образования по новой дисциплине "экспертиза качества инклюзивного дошкольного образования". "Тема эта очень новая, - отметила доцент кафедры специальной педагогики Института инклюзивного образования Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, кандидат психологических наук, доцент Елена Лемех. - В Беларуси мы сейчас говорим еще только об инклюзивном образовании для школьников, но мое глубокое убеждение в том, что начинать нужно как можно раньше - с дошкольного возраста. Мы уделяем внимание подготовке магистрантов по такой интересной специальности. Аналогов учебников по этой дисциплине нет не только в нашей стране, их нет и ва Украине, и в России. Пособие будет достаточно востребовано всеми специалистами-дошкольниками. Грант дает определенную свободу действий. Он позволит где-то сократить объем выполняемой работы в рамках своих обязанностей. Это время можно будет посвятить написанию пособия и учебно-методического обеспечения".

Грант получит и проект, который будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественного образования в области аэрокосмических технологий и усилению его экспортного потенциала. "Электронный учебно-методический комплекс на английском языке по дисциплине ”Интеллектуальные информационные технологии“ для студентов I ступени высшего образования по специальности "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" повысит практикоориентированность и экспертную направленность образования в данной сфере. Грант Президента - материальное стимулирование, мотивирование в области подготовки методических материалов нового поколения и продвижения оказания услуг на английском языке", - пояснил заведующий кафедрой интеллектуальных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, кандидат физико-математических наук, доцент Константин Козадаев.

Кроме этого, будут поддержаны проекты, касающиеся преподавания в вузах психологии, в медвузах - гистологии, цитологии, эмбриологии на английском языке, студенты экономических специальностей получат учебно-методический комплекс по корпоративным финансам в трансформационной экономике и многое другое.

Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович отметил, что выделения грантов Президента Беларуси работникам образования направлено на повышение качества образования за счет разработки и внедрения новых технологий и методик обучения и воспитания, учебно-методического обеспечения, проведения международных и республиканских олимпиад, конкурсов научных либо творческих работ, конкурсов профессионального мастерства, подготовку участников международных и республиканских олимпиад. "Гранты являются стимулирующей выплатой и предоставляются руководителям и специалистам организаций, осуществляющих деятельность в науке, образовании, здравоохранении, культуре, внесшим значительный вклад в развитие соответствующей отрасли и участвующим в научных исследованиях, инновационных проектах, имеющих приоритетное значение для реализации государственных программ и важнейших направлений социально-экономического развития Беларуси", - подчеркнул он.-0-