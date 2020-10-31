Университет гражданской защиты МЧС провел день открытых дверей онлайн

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей прошел сегодня онлайн в Университете гражданской защиты МЧС, сообщил БЕЛТА официальный представитель вуза Андрей Садовский.

Поступило более 100 вопросов от будущих абитуриентов. На часть из них были даны ответы в соцсети, а также в прямом эфире. В студии университета на вопросы будущих абитуриентов отвечали ответственный секретарь приемной комиссии Игорь Аушев и курсанты Алексей Вдовенко и Вероника Галюк. Они презентовали Университет гражданской защиты МЧС, представили факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности. Кроме того, будущие спасатели рассказали и об особенностях учебы, условиях жизни и своем быте.

Трансляция велась на YouTube-канале и в официальной группе вуза во "ВКонтакте".

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз является образовательным центром в сфере гражданской защиты, обеспечивающим подготовку с учетом интересов различных ведомств. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 18 специальностям. Обучаются в вузе более 2 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств.-0-