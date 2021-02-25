Университет МЧС стал серебряным призером Республиканской универсиады - 2020

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряным призером Республиканской универсиады-2020 стал Университет гражданской защиты МЧС. Церемония награждения победителей и призеров состоялась сегодня в Гродно на полях республиканского праздника "Гродно - молодежная столица Республики Беларусь-2021". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"По итогам соревнований Республиканской универсиады в 2020 году университет МЧС стал серебряным призером в общекомандном зачете в четвертой группе с числом обучающихся на дневной форме до 2000 человек, уступив лишь Витебскому государственному технологическому университету. Кубок призера из рук председателя Белорусской ассоциации студенческого спорта (БАСС), олимпийского чемпиона Александра Богдановича получил заместитель начальника университета МЧС Андрей Жданович", - рассказал Андрей Садовский.

Университет гражданской защиты уже третий год подряд поднимается на пьедестал Республиканской универсиады. Так, по итогам 2018 и 2019 годов спасательный вуз Беларуси был лидером универсиады.

Спортивные соревнования по различным видам спорта среди студентов начали проводиться в Беларуси с 1929 года в рамках Всебелорусской студенческой спартакиады высших учебных заведений. С 1993 года состязанию присвоено название Республиканские студенческие игры, а с 2004 года - Республиканская универсиада.-0-