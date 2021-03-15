Университет МЧС запатентовал разработку, победившую в конкурсе "100 идей для Беларуси"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изобретение Университета гражданской защиты МЧС "Переносной огнетушитель" получило патент на полезную модель. Такое решение принял Национальный центр интеллектуальной собственности на основании поданной заявки и в соответствии с законом "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"Патент на полезную модель №12536 "Переносной огнетушитель" действует в течение пяти лет с даты подачи заявки и может быть продлен, но не более чем на пять лет. Авторский коллектив - Марк Журов и Михаил Рыжков", - рассказал Андрей Садовский.

Разработка Университета гражданской защиты МЧС позволяет эффективно использовать весь огнетушащий порошковый состав. При этом улучшаются интенсивность и дальность струи. Предлагаемая конструкция повышает эффективность тушения до 70%.

В УГЗ напомнили, что проект переносного огнетушителя стал победителем республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Его признали лучшим в номинации "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций".-0-