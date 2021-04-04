4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень занятости белорусов за десять лет повысился с 74% до 80%, сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Что касается экономических характеристик населения, то основное, конечно, это занятость. Белорусы теперь более занятые. Если в 2009 году было занято 74%, то сегодня 80%. Соответственно, снизилась безработица", - сказала Инна Медведева, отвечая на вопрос, что изменилось в экономической жизни белорусов в 2019 году по сравнению с 2009-м, когда проводилась предыдущая перепись.

Председатель Белстата отметила, что белорусы отдают предпочтение работе у нанимателя, но доля таковых сократилась. Вместе с тем в два раза увеличилось число белорусов, которые ответили, что они являются самозанятыми.

В целом повысился образовательный уровень трудоспособного населения. Если раньше с высшим образованием был практически каждый четвертый, то теперь - каждый третий.

Инна Медведева также пояснила, с какой целью в общий опросник был включен сельскохозяйственный модуль. По ее словам, согласно требованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сельскохозяйственные переписи, как и переписи населения, должны проводиться раз в 10 лет. "Беларусь не проводила ее ни разу. В этой связи при представлении на международный уровень данных по валовой продукции сельского хозяйства к Белстату были определенные вопросы: мы не обследовали все категории хозяйств, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Чтобы этот вопрос решить, и было предложено в переписном листе предусмотреть отдельный опросник по сельскому хозяйству", - сказала она.

Председатель Национального статистического комитета добавила, что в принципе сельскохозяйственные переписи проводятся с учетом и общественного сектора, и сельхозорганизаций и фермеров. Но поскольку Белстат и так учитывает последних, вопрос касался деятельности населения. "Причем по личным подсобным хозяйствам мы проводим выборочное обследование, а, например, участки в городах, садовых товариществах не охватывались вообще. И сегодня мы получили информацию, которая является для нас абсолютно уникальной. Это позволит нам правильно посчитать валовую продукцию сельского хозяйства", - сказала она.

В целом результаты переписи для любой страны мира являются основным источником информации для принятия управленческих решений и построения прогнозов развития, отметила Инна Медведева. Без этих цифр не может быть построен ни один прогноз. В Беларуси эти данные позволят определить, например, сколько на конкретной территории необходимо построить школ, больниц, где должны быть проложены транспортные пути, соответственно, какой объем финансирования следует направить на образование, здравоохранение, культуру и др.-0-