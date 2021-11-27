Уровень зарплат врачей в Беларуси сохранится даже без ковидных надбавок - Крутой

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарплат врачей в Беларуси сохранится даже без ковидных надбавок, которые врачи и медперсонал получают за работу с пациентами, у которых выявлен COVID-19. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, как нам сохранить такой уровень зарплат, как их перевести в классическую обычную зарплату врача. Поэтому сейчас Министр здравоохранения вместе с Министром финансов уже заканчивают разработку этой системы иных надбавок, в первую очередь за сложность и напряженность работы, по категориям (это без ковида), чтобы сделать это распределение более справедливым внутри уже системы здравоохранения. То есть у меня практически стопроцентная уверенность, что такой уровень зарплаты врачей сохранится", - сказал замглавы Администрации Президента.

Дмитрий Крутой также отметил, что особое внимание уделяется бюджетному сектору, и по итогам 10 месяцев текущего года выдержано соотношение уровня зарплат работников бюджетного сектора в 80% от средней зарплаты по стране/

"Влияние ковидных надбавок: в этом году Br850 млн. бюджет потратит только дополнительных денег", - отметил Дмитрий Крутой.

Он подчеркнул, что в плане уровня зарплат сейчас вопрос номер один - это заработная плата врачей: "В целом по программе пятилетки мы должны были увеличить ее до уровня в полтора раза выше среднемесячной по стране. И хочу сказать, что уже по итогам 10 месяцев эта задача выполнена. Зарплата врачей - Br2300. Это в 1,6 раза выше средней по республике. А зарплата среднего медицинского персонала достигла уровня 100% (от средней по стране. - Прим. БЕЛТА) - Br1470".-0-