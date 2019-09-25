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25 сентября 2019, 18:22

Урожай с экспериментальных полей и подворья Президента Беларуси передали в подшефные организации

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продукция с экспериментальных полей, а также подворья Президента Беларуси Александра Лукашенко сегодня отправилась в подшефные организации. Ежегодно глава государства передает большую часть собранного урожая пожилым людям и детям, сообщает БЕЛТА.

Одним из первых пунктов назначения традиционно стал дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на ул. Ваупшасова в Минске. В распоряжение местных поваров уже поступила часть урожая, и все это - продукция, которую лично выращивает Президент. В числе вкусных и полезных подарков 4 т картофеля элитных сортов белорусской селекции, собранный в Александрии мед, соленья и варенье, которые приготовили повара главы государства, белорусские дыни из узбекских семян, чисто белорусские яблоки, березовый и яблочный соки. Первая дегустация прошла на месте с чаем, за общением и песнями.

Символичность гостинцам придает и то, что на следующей неделе в Беларуси будет отмечаться Международный день пожилых людей. Оказанное внимание уже само по себе является ценным для жителей дома-интерната. Но к празднику, как известно, подарков много не бывает - каждому из четырех сотен проживающих в учреждении вручили по теплому шерстяному пледу белорусского производства.

Не забыли гости и о местной мини-ферме. Ранее из хозяйства главы государства сюда уже передавали кур, кроликов и коз. Сегодня по спецзаказу от местных жителей ферма пополнилась еще десятью курами голландских пород.-0-

Фото Андрея Стасевича

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пожилые люди помощь продукты питания
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