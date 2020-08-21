Условия для сева озимого рапса в последней декаде августа улучшатся - Белгидромет

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия для сева озимого рапса в последней декаде августа улучшатся, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последней декаде августа ожидаются дожди. Площади с хорошим увлажнением почвы будут расширяться. Агрометеорологические условия для проведения сева озимого рапса улучшатся", - сказали в Белгидромете.

По результатам инструментального определения влажности почвы, проведенного 18 августа, на большей части территории Беларуси запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы были низкими. По сведениям некоторых метеостанций, в южном регионе и на западе страны пахотный горизонт почвы оказался полностью иссушен.

"Благодаря дождям агрометеорологическая обстановка постепенно улучшается. Вместе с тем во многих районах сохраняется недостаток почвенной влаги. Условия для обработки почвы под сев озимых культур здесь остаются сложными", - отметили в Белгидромете. Хорошее увлажнение верхнего слоя почвы наблюдается на значительной территории Витебской и Минской областей, в остальных областях - только местами, там, где выпало больше осадков. Агрометеорологические условия на этих территориях позволяют качественно проводить обработку почвы и сев озимого рапса.-0-