Услугой бесплатного проезда БЖД с 3 по 15 мая воспользовались 55 ветеранов и инвалидов ВОВ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге завершилась акция по предоставлению бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в международном сообщении с Российской Федерацией по случаю празднования Дня Победы и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Этой услугой уже воспользовались 55 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной и 31 сопровождающий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-центр БЖД.

За время проведения акции 42 ветерана и инвалида войны посетили своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия в обеих странах. Также было оформлено 23 проездных документа для сопровождающих. География маршрутов разнообразна: от Минска до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Анапы, Ростова и обратно, из Бреста в Санкт-Петербург, из Москвы в Полоцк, Оршу, Речицу, из Санкт-Петербурга в Витебск, из Новочеркасска в Добруш и т.д. Кроме того, услугой бесплатного проезда в поездах по территории Беларуси воспользовались 13 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и 8 сопровождающих.

В БЖД напоминают, что акция по предоставлению бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в поездах по территории Беларуси продолжается. Лица этой категории до 7 июля включительно могут совершить неограниченное количество поездок во всех поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий и международных линий формирования БЖД в вагонах всех классов обслуживания, кроме СВ (СВ оформляется с доплатой к тарифу купейного вагона). Также услугой бесплатного проезда вместе с ветераном или инвалидом войны может воспользоваться один сопровождающий. Не взимается плата и за постельное белье, сервисные услуги (при их наличии), резервирование, оформление, переоформление, восстановление и возврат неиспользованных проездных документов.

Воспользоваться услугой могут граждане 1935 года рождения и старше. Для оформления проездных документов, а также в пути следования поезда при себе им необходимо иметь оригинал удостоверения личности ветерана, а также документ, подтверждающий право на льготный проезд, например удостоверение участника Великой Отечественной войны. Для иностранных граждан проездные документы оформляются по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Предоставление права бесплатного проезда ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в рамках данных акций предусмотрено указом №165 от 2 мая 2019 года.-0-