Услугой инфолинии Белорусского Красного Креста воспользовались более 2 тыс. человек

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест подытожил работу по оказанию помощи во время пандемии COVID-19 с марта 2020 года по март 2021-го, сообщили БЕЛТА в организации.

"Люди, оказавшиеся в вынужденной самоизоляции, могут испытывать одиночество, тревогу, страх. Именно поэтому появилась информационная линия по номерам телефонов 201 (с мобильного) и 122 (с городского), - пояснили в Белорусском Красном Кресте. - Прежде всего, наши волонтеры оказывают психосоциальную поддержку. Но также нам поступают вопросы, где и как получить помощь в покупке и доставке рецептов, лекарств и продуктов, куда обращаться, если необходима помощь в уходе за пожилыми людьми с хроническими заболеваниями, инвалидностью, куда можно обратиться за психологической поддержкой", - рассказали в Белорусском Красном Кресте.

С начала работы этой линии услугой воспользовались 2017 человек.

Звонок на номер 201 с мобильного и 122 с городского телефонов бесплатный. У волонтера-диспетчера также можно узнать, каким образом и какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Всего в работе на инфолинии Белорусского Красного Креста задействованы 80 волонтеров, которые прошли специальную подготовку. Кроме того, волонтеры распространили свыше 300 тыс. листовок с информацией о профилактике опасной инфекции.-0-