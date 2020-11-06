Усовершенствован порядок предоставления кредита для оплаты первого высшего образования - ФПБ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси усовершенствован порядок предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.

Такой кредит предоставлялся гражданам, если среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышал 350% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.

Многие родители первокурсников этим летом столкнулись с тем, что им было отказано в предоставлении данного кредита. Причина отказа - превышение установленного уровня совокупного дохода в связи с получением работниками организаций здравоохранения, участвующими в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, соответствующих выплат со стороны нанимателей и профсоюзов. Также под эту категорию попали люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

"В августе к нам начали поступать обращения как от самих студентов, так и от их родителей. Особенно это актуально для тех, кто решил связать свою жизнь с медициной. Федерация профсоюзов обратилась в правительство с предложениями внести изменения и дополнения в соответствующее постановление. Так как данные выплаты не носят регулярного характера, мы видели необходимость оперативно скорректировать законодательство, чтобы студенты смогли получить кредит на льготных условиях", - рассказал начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Дмитрий Шевчук.

Теперь, согласно постановлению, кредит будет предоставляться с учетом особенностей, определенных инструкцией. В среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи кредитополучателя не включаются ежемесячные надбавки работникам здравоохранения бюджетных организаций и материальная помощь, выплаченная нанимателями и профсоюзами в случае заболевания COVID-19.-0-