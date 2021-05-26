Уткин: мировая общественность должна услышать посыл сердца и голос белорусского народа

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая общественность должна услышать посыл сердца и голос белорусского народа. Об этом журналистам заявил член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Уткин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское общество, пройдя историю Второй мировой войны, очень озабочено сохранением мира. И сегодня мы видим возле наших границ учения НАТО, которые проводились и проводятся, - сказал Виталий Уткин. - Сегодняшняя встреча Президента в Овальном зале - это будет глобальный посыл добра не только для белорусского общества, а для всего мира, всего человечества. Чтобы они взглянули открытыми глазами на ту ситуацию, которая сегодня образуется в мире. Чтобы все народы посмотрели на своих политиков именно с позиции добра - что делается для страны, для этого народа, какие они жесты сегодня совершают. Мэр Риги, наверное, забыл, что у них был детский концентрационный лагерь, и поднял сегодня те символы, которые во Второй мировой войне использовались определенными силами".

Парламентарий подчеркнул, что сегодня вся мировая общественность должна услышать посыл сердца и голос белорусского народа. "Голос добра, а ни в коем случае голос каких-то политических интриг", - добавил он.

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления проходит сегодня в Овальном зале Дома правительства.-0-