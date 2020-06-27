Утвержден перечень школьных экзаменов в новом учебном году

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования установило перечень учебных предметов, по которым будут проводиться выпускные экзамены в 2020/2021 учебном году, и формы их проведения. Это предусмотрено постановлением ведомства №135 от 18 июня 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Для девятиклассников обязательными являются экзамены по белорусскому и русскому языкам, математике в письменной форме. Для учащихся классов, в которых обучение и воспитание на второй ступени общего среднего образования велось на языке национального меньшинства - польском или литовском, наряду с этими предметами обязательным утвержден польский или литовский язык в письменной форме.

В базовых школах - колледжах искусств, средних школах - колледжах искусств и гимназиях - колледжах искусств девятиклассники вместе с основными будут на выбор сдавать один из учебных предметов, направленных на развитие их способностей. Экзамен будет проводиться в практической форме.

Одиннадцатиклассникам в новом учебном году предстоит письменно сдавать математику, белорусский язык или русский язык на выбор. Устными будут экзамены по иностранному языку и истории Беларуси. Ученики из классов национальных меньшинств сдают также письменный экзамен по польскому или литовскому языку. Одиннадцатиклассники средних школ - колледжей искусств, гимназий - колледжей искусств сдают дополнительный практический выпускной экзамен по выбору, направленный на развитие их творческих способностей.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.-0-