10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Увеличение зарегистрированных случаев COVID-19 связано с ростом проведенных тестов, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо быть готовыми к тому, что число (зарегистрированных случаев COVID-19. - Прим. БЕЛТА) будет увеличиваться. Чем больше мы будем тестировать людей, тем, естественно, будет большим выявленное число", - сказала Елена Богдан.

По ее словам, задача системы здравоохранения остается прежней - не допустить лавинообразного роста заболеваемости, который наблюдается в отдельных странах.

На данный момент ресурсов достаточно, чтобы обеспечить доступность медпомощи всем нуждающимся гражданам. "На сегодня мы с этим справляемся. Те меры, которые мы принимали, позволили выиграть время, чтобы подготовить систему здравоохранения", - отметила замминистра. Она добавила, что анализируется любая информация от зарубежных коллег, в том числе по новым лекарственным препаратам.-0-