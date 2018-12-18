Увеличилось количество попыток незаконно пересечь границу Беларуси со странами Балтии

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незаконные мигранты стали чаще пытаться нарушить границу Беларуси со странами Балтии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления предварительного расследования и дознания Госпогранкомитета Алексей Сытенков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим смещение нарушений границы. Если раньше это происходило в основном на польском направлении, то сейчас основная категория незаконных мигрантов смещается ближе к северу нашей республики - к прибалтийскому направлению", - сказал Алексей Сытенков. С начала года правоохранителями у государственного рубежа задержано примерно на 20% больше человек в сравнении с прошлым. При этом количество задержанных непосредственно на границе немного снижается, потому что активнее ведется работа по выявлению групп незаконных мигрантов вблизи рубежа.

Как отметил представитель Госпогранкомитета, среди организаторов и пособников незаконной миграции чаще встречаются граждане России, выходцы с Кавказа, среди мигрантов - граждане Вьетнама, Афганистана и стран Африки. "На сегодняшний момент органами дознания подразделений оперативной деятельности органов пограничной службы возбуждено более 40 уголовных дел по статье УК "Организация незаконной миграции", - проинформировал Алексей Сытенков.

Среднестатистический портрет незаконного мигранта: молодой человек в возрасте от 17 до 35 лет, который слабо владеет иностранным языком, не всегда имеет образование и работу. Часто отмечаются попытки незаконного пересечения границы женщинами с малолетними детьми, беременными. Алексей Сытенков поблагодарил за помощь партнеров из Международной организации по миграции и Белорусского общества Красного Креста.

Также Алексей Сытенков рассказал о задержании граждан с паспортами несуществующих государств. "У нас отмечались случаи задержания людей с документами "гражданина мира", есть те, кто относится к "диаспоре живых мужчин", - сообщил представитель Госпогранкомитета.-0-