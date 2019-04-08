Узбекистан предлагает Беларуси открывать совместные научные лаборатории

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан предлагает Беларуси развивать научное сотрудничество, в частности, открывать совместные лаборатории. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией Ташкента, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахмонова, ташкентская делегация посещает Беларусь, чтобы в том числе установить тесные научные контакты в различных областях. Особый интерес для узбекской стороны представляет опыт успешного внедрения научно-исследовательских разработок в промышленность. "Хотелось бы изучить этот опыт, открыть в Узбекистане и Беларуси совместные лаборатории, факультеты в университетах, наладить тесное сотрудничество между технопарками двух стран", - сказал он.

Узбекистан считает образцовым опыт Беларуси в части инновационного развития, того, как в стране налажена связь между наукой и производством, добавил министр.

Стороны заинтересованы также в укреплении межрегионального сотрудничества. На это будет нацелен и первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана, подготовка к которому обсуждалась во время встречи в Совете Республики. Михаил Мясникович проинформировал, что верхняя палата белорусского парламента активно готовит это мероприятие, создан оргкомитет. Спикер предложил также обсудить вопросы расширения договорной базы, поддержал идею развития научного сотрудничества.

Председатель Совета Республики обратил внимание на активизацию двусторонних отношений в последние годы. Импульс сотрудничеству придал официальный визит в Узбекистан Президента Беларуси Александра Лукашенко в сентябре 2018 года. Тогда было подписано 19 соглашений, открылся, как отметил спикер, оперативный договорной простор, позволяющий выстроить сотрудничество по всем направлениям.

Делегацию возглавляет хоким (губернатор) Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов. Во время визита в Беларусь обсуждаются торгово-экономическое, инвестиционное и региональное сотрудничество.-0-