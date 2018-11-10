Узнайте белорусский город. Тест БЕЛТА

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Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе
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Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами
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Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске
В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии
Девять самых интересных экспонатов China International Import Expo
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На Камчатке обнаружены обломки затонувшего судна "Анатолий Крашенниников"
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Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
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Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан с 13 по 16 ноября
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Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению
Общество
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Происшествия
Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе
11:30
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Происшествия
Минлесхоз призвал охотников зачехлить оружие на время тумана
10:14
Общество
Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте
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Спорт
В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет
10:09
В мире
Автобусы до Новинок в Минске 10 и 11 ноября будут делать крюк
10:01
Регионы
Представители Администрации Президента проведут выездные приемы граждан с 13 по 16 ноября
10:00
Общество
На Камчатке обнаружены обломки затонувшего судна "Анатолий Крашенниников"
09:40
В мире
75 лет назад началась Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта
09:15
Общество
Семья с детьми спасена при пожаре в общежитии Сенно
09:07
Происшествия
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
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08:59
Общество
Следствие установило, что керченский стрелок действовал один
00:59
В мире
Погибшему владельцу "Лестера" поставят памятник
00:35
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Беларуси
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Новости рубрики Общество
Туман ожидается в отдельных районах Беларуси 11 ноября
11:06
Минлесхоз призвал охотников зачехлить оружие на время тумана
10:14
75 лет назад началась Гомельско-Речицкая операция войск Белорусского фронта
09:15
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00
Картина дня: Гран-при "Лістапада", ХК "Динамо-Минск" уволил Горди Дуайера и город в тумане
08:59
Молодые эндокринологи Беларуси смогут активнее участвовать в европейских образовательных программах
21:49
Техрегламент на аварийно-спасательную технику и противогазы разработан в ЕАЭС
18:13
Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Анаконда-2018" в Польше
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17:48
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Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте
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Израиль и Китай заинтересованы в поставках минского мороженого
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РЕПОРТАЖ: Не усатый, но нянь: как в витебском саду работает мужчина-воспитатель
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Выставка инноваций, соревнования стартапов, мировые бренды - чем удивит Неделя предпринимательства
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Две жизни для одной Македонии
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Индекс мира и спокойствия
Интервью
Цуй Цимин
Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости
Интервью
Владимир Сизов
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Мнения
Владимир Макей
Решения саммита ОДКБ в Астане лежат в русле политики Беларуси
Интервью
Татьяна Маринич
Выставка инноваций, соревнования стартапов, мировые бренды - чем удивит Неделя предпринимательства
Мнения
Станислав Зась
ОДКБ посылает миру сигнал о нацеленности на создание пояса добрососедства
Спорт
Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте
Белорусские биатлонисты отправились на заключительный предсезонный сбор
Белорусские хоккеисты победили Словению на Кубке четырех наций в Минске
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Портал Национальной библиотеки вошел в шорт-лист конкурса цифровых инноваций ООН
Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске
В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии
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Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
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В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет
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Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
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Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
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Пресс-конференция
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Ланита Стецко
11 октября
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Пресс-конференция
Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев
4 октября
Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность
Пресс-центр
Пресс-конференция
Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября
Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Елена Дронова,
Елена Гоморова
2 ноября
Пенсионное обеспечение в Беларуси
Пресс-конференция
31 октября
XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC)
Брифинг
Елена Орда,
Ольга Илюкевич,
Виталий Сорокин,
Татьяна Сусло
25 октября
Новации Банковского кодекса Беларуси: усиление защиты интересов граждан, совершенствование деятельности банков и НКФО
Онлайн-конференция
Андрей Ковалевский,
Сергей Шкут
25 октября
Исчисление подоходного налога в 2018 году
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
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