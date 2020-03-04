В 2020 году прогнозируется рост основных показателей работы белорусских здравниц

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные показатели деятельности белорусских здравниц в 2020 году должны вырасти на 10-15%. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"На 2020 год мы оптимистично настроены. По началу года видим тенденцию положительную. По итогам работы января-февраля заполняемость здравниц увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос сохраняется. По нашим прогнозам, увеличение экспорта составит до 15%, свободной реализации - до 10%", - сказал Геннадий Болбатовский.

В том числе прогнозируется увеличение такого показателя, как выручка от реализации дополнительных платных услуг, не входящих в стоимость путевки, - примерно на 9% (рост с Br116 млн до Br127 млн).-0-

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