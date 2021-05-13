13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году в происшествиях с участием маломерных судов погибли 15 человек, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам Юрий Алексеенко.

"Сейчас начнется купальный сезон. Выровняется температура, потеплеет, люди пойдут на пляжи и будут использовать маломерные суда, начиная от самых простых и заканчивая яхтами, гидроциклами. Хотя в большинстве случаев владельцы проходят обучение и получают права на управление маломерными судами, но в любом случае есть отдельные категории граждан, которые допускают нарушения. В частности, заплывая на пляжную зону. Мы очень активно это контролируем совместно с ОСВОД и применяем меры административного воздействия", - сказал Юрий Алексеенко.

По его словам, особенно необходимо контролировать детей. "Но некоторые не совсем сознательные судоводители по непонятной причине не используют спасательные жилеты, когда дети находятся с ними на маломерных судах. Хотя есть возможность их приобрести. Иногда судовладельцы используют несертифицированные различного рода приспособления для транспортировки при помощи маломерных судов с нахождением на них людей. Люди мало того, что подвергают себя опасности, находясь там. Они в большинстве случаев даже не используют спасательные жилеты. Заплывают за ограничительные знаки, обозначения, находясь часто в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая себя опасности. Это категорически запрещено. Мы к таким нарушителям будем применять меры административного воздействия", - отметил замначальника.

В случае ветреной погоды, неправильного обращения с маломерными судами, спасательный жилет может спасти человеку жизнь, дать возможность какое-то время находиться на воде и быть спасенным. Однако при использовании необходимо обращать внимание и на плавучесть жилета. То есть на какую массу он рассчитан. Просто наличие жилета не обеспечит безопасность - человек с этим жилетом может пойти ко дну.

Также Юрий Алексеенко напомнил всем судовладельцам о необходимости проведения регистрации, технического освидетельствования маломерных судов и нахождения на судне всего необходимого набора, в том числе для оказания первой помощи пострадавшим.-0-

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