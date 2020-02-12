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Общество
12 февраля 2020, 12:11

В Администрации Президента предупредили руководителей о жестком спросе в случае падения зарплат у бюджетников

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

12 февраля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Администрация Президента держит на контроле вопрос с зарплатами бюджетников и готова разбираться с каждой ситуацией. Об этом глава Администрации Игорь Сергеенко заявил сегодня журналистам во время посещения завода "БЕЛДЖИ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Эта ситуация находится на контроле в Администрации Президента, анализируется, - сказал Игорь Сергеенко. - Да, поступает информация о том, что возникают вопросы. Мы разбираемся".

По словам главы Администрации, на днях министр образования докладывал ему о складывающейся ситуации на конкретных примерах, сравнивая зарплаты труда директоров школ, учителей, воспитателей в детских садах. "Расчетная заработная плата текущего года и декабря одинакова", - констатировал он.

При этом Игорь Сергеенко допустил, что у некоторых работников зарплата за январь может быть чуть ниже декабрьских выплат, поскольку в конце года в учреждениях бывают дополнительные выплаты. "С каждой конкретной ситуацией нужно разбираться отдельно, если вопросы возникают, и, соответственно, строго спрашивать с тех руководителей, которые это допускают, - подчеркнул глава Администрации Президента. - Совету Министров поручено взять под жесткий контроль организацию работы, в том числе разъяснительную работу с населением".

Игорь Сергеенко напомнил, что целью указа №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций" было упростить структуру выплат. "Схема должна была стать прозрачной и понятной для людей, - пояснил он. - В этом же указе четко прописано, что заработная плата в результате реструктуризации этой системы в январе не должна быть ниже той, которая была в прошлом году".

Зарплата теперь состоит из нескольких элементов: оклада, который стал выше, стимулирующих (надбавки и премия) и компенсирующих (доплаты) выплат. Фиксированная часть зарплаты должна быть на уровне 50-60%.

Оклад вырос за счет того, что при его исчислении используется тарифная ставка первого разряда, которую теперь заменят на базовую ставку. Соответственно, большего размера. Ее, как и прежде, ежегодно с 1 января будет определять правительство.

Вместо 27-размерной единой тарифной сетки введена 18-разрядная, на основе которой определяется база для расчета размера оплаты труда работников бюджетных организаций. Между разрядами появилась дифференциация около 6%, это должно дать больший стимул работнику двигаться вверх по тарифной сетке.

Указом также определено, что бюджетники со стажем работы до 5 лет получат за него надбавку 10% базовой ставки, от 5 до 10 лет - 15%, от 10 до 15 лет - 20%, от 15 лет и выше - 30%. А вот какие периоды работы засчитываются в стаж - определяет Минтруда и соцзащиты своим постановлением.

Кроме того, расширены права руководителей бюджетных организаций по доплатам и надбавкам. Они устанавливаются с учетом специфики и вклада каждого сотрудника в пределах выделенных бюджетных средств, доходов, полученных от внебюджетной деятельности и других источников, не запрещенных законодательством. Те выплаты, которые существуют в действующей системе и трансформируются в новую, при их номинальном уменьшении должны быть компенсированы другими стимулирующими выплатами. И это должен обеспечить руководитель каждой организации.-0-

Сергеенко прокомментировал ход работы над изменениями в Конституцию БеларусиСергеенко прокомментировал ход работы над изменениями в Конституцию Беларуси
"Рабочей группой, в которую вошли представители экспертного сообщества, ученые в области конституционного права, практики, осуществляется сбор информации, различных мнений, оценка, вырабатываются подходы. Эта работа не регламентирована по времени", - рассказал Игорь Сергеенко.

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