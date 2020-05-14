В апреле через Национальный аэропорт Минск выполнено 15,7% запланированных рейсов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле через Национальный аэропорт Минск было выполнено 15,7% запланированных авиарейсов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.

В условиях пандемии COVID-19 в Национальном аэропорту Минск, начиная с марта 2020 года, наблюдается перерыв в выполнении международных рейсов иностранными авиакомпаниями на неопределенный период, также отменено большинство рейсов базового перевозчика - "Белавиа".

"За апрель обслужено 22196 пассажиров, наблюдается спад на 93,7% (минус 329388 пассажиров) по отношению к показателю за апрель 2019 года, - отметили в пресс-службе. - В апреле было выполнено всего 15,7% запланированных авиарейсов. Их количество составило 357, это меньше на 83,1% (минус 1752 рейса), чем за аналогичный период прошлого года".

Всего за четыре месяца этого года авиапредприятие обслужило 960897 пассажиров (минус 25,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года) и 6221 авиарейс (минус 24,6% относительно показателя 2019 года).

Что касается персонала, исходя из сложившейся на предприятии производственной и финансовой ситуации, было принято решение продлить вывод работников из трудового процесса с объявлением простоя из расчета падения объемов производства до 31 мая 2020 года. Также продолжает действовать временный комплекс мер, направленный на сохранение финансовой устойчивости аэропорта в условиях массовых отмен рейсов и значительного сокращения пассажиропотока.

Как и ранее, авиапредприятие работает согласно установленному режиму, позволяющему обеспечить высокий уровень авиационной безопасности и безопасности полетов, а также бесперебойное обслуживание рейсов и пассажиропотока.-0-