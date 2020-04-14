14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларусь поступит препарат "Авиган" для лечения коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время стрима, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидаем в ближайшее время поступление этого препарата", - сказала Елена Богдан.

Замминистра также отметила, что на сегодня в стране достаточно препаратов для лечения пациентов с коронавирусной пневмонией.

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