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Общество
26 февраля 2020, 09:00

В Беларусь пришел новый игрок рынка грузовиков для международных перевозок

Для Ford Trucks Беларусь стала последней страной в Восточной Европе, где был представлен новый седельный тягач Ford F- MAX.

В Минске официально объявили о начале продаж магистрального тягача для международных автомобильных перевозок – Ford F-MAX. Буквально два года назад с этой моделью производитель начал активно выходить на европейские рынки, и за это короткое время точки продаж и обслуживания были организованы во всех европейских странах. Сразу после своего дебюта на выставке IAA'2018 в Ганновере магистральному тягачу Ford F-MAX был присужден титул International Truck of the Year – 2019. Награда ITOY в мире грузовиков означает то же самое, что "Оскар" в киноиндустрии или Нобелевская премия в науке.

– Почему мы сотрудничаем с компанией Ford? – рассказал председатель совета директоров компании "Трансконсалт Сервис" Всеволод Архипов. – Мы гордимся тем, что нашей компании было предложено партнерство в качестве эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в Беларуси. Компания по достоинству оценила стратегические стремления "Трансконсалт Сервис", наш эффективный инструментарий регулярного менеджмента, богатый опыт продаж и обслуживания грузовых автомобилей. Обе стороны готовы объединить свои усилия для завоевания белорусского рынка. Нашей совместной целью является вхождение в топ-7 импортируемых на белорусский рынок брендов в течение последующих двух лет.

– Цель Ford Trucks – интернационализация, а также повышение продаж во всех странах мира. Уже через три года мы планируем масштабироваться по всей Западной Европе, – пояснил директор по развитию на международном рынке компании Ford Trucks Эмра Думан.

Сергей Жукович, Серхан Турфан, Всеволод Архипов, Эмра Думан, Бахадир Коч
Сергей Жукович, Серхан Турфан, Всеволод Архипов, Эмра Думан, Бахадир Коч

Презентовать новинку в Минск приехал также сам вице-президент компании, Серхат Турфан. Именно он подписал эксклюзивный договор на дистрибуцию с "Трансконсалт Сервис", а также подчеркнул, что надеется добиться большого успеха на белорусском рынке.

– Мы создаем автомобиль с нуля уже 60 лет. И за это время достигли очень высокого уровня производства, – заявил Серхан Турфан. – У нас есть представительства более чем в 20 странах. Мы гордимся тем, что в прошлом году предложили нашим клиентам альтернативные виды топлива, а также автопилоты. Эти технологии активно внедряем вместе с нашими партнерами по всей Европе.

Напомним, что сервисная сеть в Беларуси уже налажена и представлена двумя СТО: в Бресте и Минске. А гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовики Ford F-MAX смогут пройти на более чем 200 авторизованных СТО в странах ЕС и СНГ.

– Для нас важно стать успешными на белорусском рынке. Ваше географическое положение очень выгодное, так как через Беларусь проходит большое количество международных путей. Мы планируем охватить весь белорусский рынок, и в скором времени появимся в Гродно, а дальше в Витебске и Гомеле, – поделился планами региональный директор по развитию в России и Беларуси компании Ford Trucks Бахадир Коч. – В Беларуси мы предлагаем широкую сеть сервисных центров, которые работают на высоком уровне. Люди должны быть уверены, что они получат все запчасти вовремя и быстро.

– Первая ценность нашей компании – люди. Наши сотрудники и клиенты, – рассказал директор компании "Трансконсалт Сервис" Сергей Жукович. – Для нас это не пустые слова, потому что вера в свое дело и надежная деловая репутация – это еще одна важная для нас ценность. Профессиональная команда и, конечно, партнерские отношения также являются нашими главными приоритетами, потому что каждый сотрудник в будущем может стать партнером нашей компании.

Инженеры Ford Trucks провели огромную работу для того, чтобы сделать грузовик удобным и практичным. Например, пол в кабине ровный, а внутренняя высота позволяет стоять в полный рост, салон оснащен большим количеством вещевых отсеков (спроектированы по принципу багажных полок авиалайнеров) и даже с резиновой накладкой на двери, чтобы водитель мог комфортно оставить там сменную обувь (такой нюанс учтен только в Ford F-MAX). Под кабиной – 12,7-литровый 6-цилиндровый дизельный мотор Ecotorq мощностью 500 л.с. собственной разработки.

Благодаря привлекательной цене, отлаженному сервису и быстрому доступу к запчастям грузовики Ford успешно завоевывают долю рынка в России и странах Европейского союза, хорошо продаются на Ближнем Востоке, включая такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

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