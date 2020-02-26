В Беларусь пришел новый игрок рынка грузовиков для международных перевозок

Для Ford Trucks Беларусь стала последней страной в Восточной Европе, где был представлен новый седельный тягач Ford F- MAX.

В Минске официально объявили о начале продаж магистрального тягача для международных автомобильных перевозок – Ford F-MAX. Буквально два года назад с этой моделью производитель начал активно выходить на европейские рынки, и за это короткое время точки продаж и обслуживания были организованы во всех европейских странах. Сразу после своего дебюта на выставке IAA'2018 в Ганновере магистральному тягачу Ford F-MAX был присужден титул International Truck of the Year – 2019. Награда ITOY в мире грузовиков означает то же самое, что "Оскар" в киноиндустрии или Нобелевская премия в науке.

– Почему мы сотрудничаем с компанией Ford? – рассказал председатель совета директоров компании "Трансконсалт Сервис" Всеволод Архипов. – Мы гордимся тем, что нашей компании было предложено партнерство в качестве эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в Беларуси. Компания по достоинству оценила стратегические стремления "Трансконсалт Сервис", наш эффективный инструментарий регулярного менеджмента, богатый опыт продаж и обслуживания грузовых автомобилей. Обе стороны готовы объединить свои усилия для завоевания белорусского рынка. Нашей совместной целью является вхождение в топ-7 импортируемых на белорусский рынок брендов в течение последующих двух лет.

– Цель Ford Trucks – интернационализация, а также повышение продаж во всех странах мира. Уже через три года мы планируем масштабироваться по всей Западной Европе, – пояснил директор по развитию на международном рынке компании Ford Trucks Эмра Думан.

Сергей Жукович, Серхан Турфан, Всеволод Архипов, Эмра Думан, Бахадир Коч

Презентовать новинку в Минск приехал также сам вице-президент компании, Серхат Турфан. Именно он подписал эксклюзивный договор на дистрибуцию с "Трансконсалт Сервис", а также подчеркнул, что надеется добиться большого успеха на белорусском рынке.

– Мы создаем автомобиль с нуля уже 60 лет. И за это время достигли очень высокого уровня производства, – заявил Серхан Турфан. – У нас есть представительства более чем в 20 странах. Мы гордимся тем, что в прошлом году предложили нашим клиентам альтернативные виды топлива, а также автопилоты. Эти технологии активно внедряем вместе с нашими партнерами по всей Европе.

Напомним, что сервисная сеть в Беларуси уже налажена и представлена двумя СТО: в Бресте и Минске. А гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовики Ford F-MAX смогут пройти на более чем 200 авторизованных СТО в странах ЕС и СНГ.

– Для нас важно стать успешными на белорусском рынке. Ваше географическое положение очень выгодное, так как через Беларусь проходит большое количество международных путей. Мы планируем охватить весь белорусский рынок, и в скором времени появимся в Гродно, а дальше в Витебске и Гомеле, – поделился планами региональный директор по развитию в России и Беларуси компании Ford Trucks Бахадир Коч. – В Беларуси мы предлагаем широкую сеть сервисных центров, которые работают на высоком уровне. Люди должны быть уверены, что они получат все запчасти вовремя и быстро.

– Первая ценность нашей компании – люди. Наши сотрудники и клиенты, – рассказал директор компании "Трансконсалт Сервис" Сергей Жукович. – Для нас это не пустые слова, потому что вера в свое дело и надежная деловая репутация – это еще одна важная для нас ценность. Профессиональная команда и, конечно, партнерские отношения также являются нашими главными приоритетами, потому что каждый сотрудник в будущем может стать партнером нашей компании.

Инженеры Ford Trucks провели огромную работу для того, чтобы сделать грузовик удобным и практичным. Например, пол в кабине ровный, а внутренняя высота позволяет стоять в полный рост, салон оснащен большим количеством вещевых отсеков (спроектированы по принципу багажных полок авиалайнеров) и даже с резиновой накладкой на двери, чтобы водитель мог комфортно оставить там сменную обувь (такой нюанс учтен только в Ford F-MAX). Под кабиной – 12,7-литровый 6-цилиндровый дизельный мотор Ecotorq мощностью 500 л.с. собственной разработки.

Благодаря привлекательной цене, отлаженному сервису и быстрому доступу к запчастям грузовики Ford успешно завоевывают долю рынка в России и странах Европейского союза, хорошо продаются на Ближнем Востоке, включая такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.

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