В Беларуси 1 сентября стартует "Марафон успешных практик"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Марафон успешных практик" будет проходить с 1 сентября по 30 ноября среди учащихся, педагогических работников учреждений профессионального образования, специалистов областных институтов развития образования, учебно-методических центров профессионального образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Этот социальный проект осуществляется в рамках реализации государственной программы "Образование и молодежная политика" на 2016-2020 годы, программы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 годы, а также комплексного плана мероприятий на 2019-2020 годы, направленных на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления (в том числе среди детей и молодежи), социальной реабилитации лиц, больных наркоманией.

В числе главных задач, поставленных организаторами, - изучение и распространение лучших практик работы учреждений профессионального образования по популяризации здорового образа жизни.

Республиканский проект "Марафон успешных практик" будет проводиться в три этапа по следующим номинациям: "Антинаркотический барьер", "Молодежь XXI века - поколение ЗОЖ", "За осознанную жизнь без наркотиков". Победители и призеры конкурса по каждой из номинаций награждаются дипломами I, II, III степени Министерства образования, дипломами Республиканского института профессионального образования.-0-