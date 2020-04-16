16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 8.00 в Беларуси 116 детей с подтвержденной инфекцией COVID-19, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Почти все дети переносят заболевание в бессимптомной или легкой форме. Все дети с инфекцией COVID-19, дети - контакты первого и второго уровней с респираторными симптомами находятся в стационарах. Детей в тяжелом состоянии на ИВЛ в республике нет", - сказал Александр Пацеев.

Александр Пацеев

Процент заболевших детей в общем количестве пациентов с COVID-19 в Беларуси не отличается от других стран, добавил начальник главного управления.

Он подчеркнул, что заболевание у детей протекает в легкой или бессимптомной форме, редко - в среднетяжелой. "Если вирусная инфекция протекает с катаральными явлениями, они типичны - слабость, вялость, боли в животе, отказ от еды. Может быть рвота, насморк, кашель, повышение температуры до субфебрильных цифр, невысокая лихорадка", - отметил Александр Пацеев.

Касательно вопроса, как ребенку пройти медосмотр перед тем, как идти в детский сад, начальник главного управления сообщил, что родителям нужно обратиться по телефону в регистратуру территориальной поликлиники. "Если ребенок оформляется в детский сад, то справка будет выписана по результатам проведенного ранее диспансерного осмотра. Если медосмотр идет планово (в принципе, мы не закрыли поликлиники, но разделили потоки), можно позвонить в регистратуру, уточнить, как организована логистика движения пациентов, и обратиться в поликлинику", - сказал он.-0-