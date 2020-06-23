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Общество
23 июня 2020, 15:46

В Беларуси 25 июня начнется централизованное тестирование

Фото из архива
Фото из архива
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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 25 июня начинается централизованное тестирование. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому языку - 26 и 27 июня, обществоведению - 29, математике - 1 и 2 июля, биологии - 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии - 8 июля, физике - 10 июля, истории Беларуси - 12 июля, географии - 14 июля, всемирной истории (новейшее время) - 16 июля.

Сроки перерегистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 12 по 17 июля. Централизованное тестирование в резервные дни будет проводиться: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время). При этом абитуриентам, которые во время регистрации на централизованное тестирование получили пропуска до утверждения нового графика его проведения, обменивать их не понадобится.

"Обращаем внимание абитуриентов на необходимость своевременного прибытия к пунктам централизованного тестирования. Кроме того, необходимо отдать предпочтение деловому стилю одежды. При себе нужно иметь паспорт, пропуск и гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета", - рассказали в пресс-службе.

При наличии признаков недомогания рекомендуется своевременно обращаться к медицинским работникам. "В случае плохого самочувствия, подтвержденного документально, абитуриент может пройти централизованное тестирование в резервные дни. В пунктах проведения ЦТ имеются средства для дезинфекции рук, рассаживать в аудиториях будут с соблюдением требований социального дистанцирования. В пункте централизованного тестирования разрешается использование масок. При этом на этапе идентификации личности маску потребуется снять", - отметили в ведомстве.-0-

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