В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о ЧС

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверку системы оповещения населения с использованием бегущей строки на телеканалах проведут в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Информация появится на телеканалах Белтелерадиокомпании, ОНТ,СТВ , "РТР-Беларусь" и в главном меню интерактивного телевидения IPTV Zala с трансляцией текста "МЧС Республики Беларусь проводится техническая проверка системы оповещения".
"Просим отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки", - сказали в МЧС.-0-
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