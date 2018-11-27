В Беларуси 28 ноября проверят систему оповещения о ЧС

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверку системы оповещения населения с использованием бегущей строки на телеканалах проведут в Беларуси 28 ноября, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

Информация появится на телеканалах Белтелерадиокомпании, ОНТ,СТВ , "РТР-Беларусь" и в главном меню интерактивного телевидения IPTV Zala с трансляцией текста "МЧС Республики Беларусь проводится техническая проверка системы оповещения".

"Просим отнестись с пониманием к необходимости подобной проверки", - сказали в МЧС.-0-