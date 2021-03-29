29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 марта пройдет проверка системы оповещения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"30 марта во взаимодействии с субъектами системы оповещения - Национальной государственной телерадиокомпанией Беларуси, Вторым национальным телеканалом, Столичным телевидением, республиканским унитарным предприятием электросвязи "Белтелеком" - пройдет республиканская проверка автоматизированной системы централизованного оповещения, в ходе которой в эфире FM-радиостанций будет транслироваться следующее сообщение: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена", - рассказали в пресс-службе.

МЧС просит отнестись с пониманием к необходимости подобных мероприятий.-0-