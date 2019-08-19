В Беларуси 36,9% введенного в январе-июле жилья построено для нуждающихся

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси около 36,9% от общего объема введенного в январе-июле жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 20,7 тыс. квартир. Сдано в эксплуатацию 1850,7 тыс. кв.м общей площади жилья. Для очередников предназначено 682,5 тыс. кв.м общей площади, или 36,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки построено 470,5 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 610,5 тыс. кв.м общей площади жилья, или 33% от общего ввода по стране.-0-