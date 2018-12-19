19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 37,6% введенного в январе-ноябре жилья построено для нуждающихся, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-ноябре организации всех форм собственности построили 34,6 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию свыше 3,081 млн кв.м общей площади жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1159,5 тыс. кв.м, или 37,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 761,7 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 686,2 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 944,9 тыс. кв.м общей площади жилья (30,7% от общего ввода по республике).-0-