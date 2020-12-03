В Беларуси более 11 тыс. человек попали под амнистию в связи с 75-летием Победы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент исполнения наказаний МВД исполнил Закон Республики Беларусь "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Амнистия коснулась более 11 тыс. человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа. Всего из мест лишения свободы освобождено около 2,6 тыс. осужденных, более чем 4,5 тыс. человек срок наказания сокращен на один год. Возмещенный ущерб потерпевшим составил более Br5 млн", - рассказали в МВД.
Реализация закона осуществлялась с мая по ноябрь во взаимодействии с органами прокуратуры, министерствами здравоохранения, труда и социальной защиты, местными исполнительными и распорядительными органами.
Амнистия применялась только к положительно характеризующимся людям, а их освобождение не повлекло ухудшения криминогенной обстановки в обществе.-0-