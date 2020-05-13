13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 50 пациентов получили плазму переболевших COVID-19. Об этом рассказал врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Литвинчук в интервью программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"По данным международных исследований, методика переливания донорской плазмы эффективна, в том числе для пациентов в тяжелом состоянии. В Беларуси она тоже применяется. Насколько мне известно, по крайней мере, на вчера более 50 пациентов в нашей стране получили плазму переболевших. Мы видим определенные положительные результаты", - сказал Дмитрий Литвинчук.

По его словам, в мире сейчас используют для лечения такие препараты, как гидроксихлорохин, азитромицин, фавипиравир, ремдесивир, определенное применение нашел тоцилизумаб. "Тем не менее не следует забывать, что все лекарственные средства, которые мы используем, по сути являются экспериментальными. Универсального препарата нет", - обратил внимание врач-инфекционист.

Он также отметил, что в мире в разработке находится множество лекарственных средств. "Есть много субстанций, которые обладают эффективностью in vitro, то есть в пробирке, но еще не опробованы в клинических исследованиях с участием людей", - добавил Дмитрий Литвинчук.

По его мнению, важно, в каком положении находится пациент с пневмонией, вызванной COVID-19. "Здесь я имею в виду положение на животе, которое у всех на слуху. Когда человек с такой пневмонией находится на животе максимальное количество времени в течение суток, у него улучшается насыщение крови кислородом за счет задействования тех отделов легких, которые в норме не участвуют в дыхании", - рассказал врач-инфекционист.-0-