13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 700 госорганизаций перенесли информационные системы в государственное облако. Об этом сообщил генеральный директор СООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Переход государственных организаций в облако уже идет достаточно продолжительное время в рамках указа №46, согласно которому государственные органы и организации должны размещать свои информационные системы и ресурсы на этом облаке. Для нас это приоритетное направление, основная задача, ключевым вопросом которой является обеспечение информационной безопасности", - подчеркнул генеральный директор.

По его информации, на текущий момент более 700 организаций уже разместили свои ресурсы в государственном облаке. "В соответствии с постановлением Совмина утвержден план-график этого перехода. Каждый год он будет пересматриваться с учетом реалий. Со стороны государственных организаций идет оценка возможности переноса туда своих систем. Но позитив заключается в том, что ценность защищенных государственных облаков уже в сознании потребителей, у государственных служащих в том числе понимание этого существенно возросло, так что можно работать тесно и эффективно в партнерском ключе", - добавил Олег Седельник.-0-