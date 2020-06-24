В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма - мнение

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси четко выстроена вертикаль детского и молодежного парламентаризма, заявил заведующий Республиканским молодежным центром Дмитрий Туронок во время посвященного Дню молодежи круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В Беларуси четко выстроилась вертикаль детского и молодежного парламентаризма. На республиканском уровне активно ведет свою деятельность координационный совет молодежных парламентов, в состав которого входит 21 человек - лидеры детских и молодежных парламентов областей и Минска. Совет работает по таким направлениям, как развитие социальных инициатив и школьного самоуправления, информационное продвижение, а также является инициатором различных республиканских проектов. К примеру, в июле состоится республиканская встреча лидеров в формате онлайн на тему эффективного партнерства на пути к достижению Целей устойчивого развития. В ней примут участие представители молодежных парламентов, Общественного республиканского студенческого совета, молодежные послы ЦУР, лидеры детских и молодежных общественных объединений", - сказал Дмитрий Туронок.

По его словам, значимым направлением работы Республиканского молодежного центра стала работа по достижению Целей устойчивого развития. "Вместе с молодежными послами ЦУР мы вырабатываем механизмы по имплементации инициатив, вовлекаем молодежь в реализацию национальной стратегии в области ЦУР, распространяем опыт успешных инициатив. В октябре этого года будет организован второй открытый конкурс "Молодежные послы Целей устойчивого развития - будущее планеты в наших руках" для студенческой молодежи, - отметил руководитель центра. - Активно продолжает работу Общественный республиканский студенческий совет, в состав которого входят председатели координационных советов студенческого самоуправления, действующих в учреждениях высшего образования".

Значимым направлением деятельности Республиканского молодежного центра является развитие интеллектуального творчества детей и молодежи. "К примеру, вчера стартовала интеллектуальная онлайн-игра "Беларусь молодая", посвященная Дню Независимости. Каждый день в Instagram-аккаунте участникам будет предлагаться раунд из трех вопросов об известных белорусских личностях: политиках, спортсменах, исторических личностях. Всего пройдет десять раундов, ребята ответят на 30 вопросов. Лучшие будут награждены 4 июля, - рассказал Дмитрий Туронок. - Активно проходит открытый конкурс блогеров "Блогосфера 2.0 ПРО". В этом году мы поменяли формат, и конкурс проводится в четыре этапа. Первые два уже завершены. На первом этапе нужно было представить рекламный ролик учреждения высшего образования, второй этап определит самых ярких руководителей вузов, на третьем будут представлены лайфхаки, которые студенты используют в учебе и повседневной жизни. На четвертом этапе мы даем студентам право выбрать свою рубрику и представить видеоматериал".-0-

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