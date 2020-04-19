В Беларуси дан старт акции "Послание ветерану"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи в режиме онлайн состоялось заседание Республиканского координационного совета молодежных парламентов. На его полях дан старт республиканской акции "Послание ветерану", сообщили БЕЛТА в центре.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы молодые парламентарии выступили с инициативой поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, отправив во все уголки страны открытки, разработанные на основе рисунков победителей и призеров республиканского конкурса "Салют Победы!".

Участники заседания также наметили перспективы и обсудили планы деятельности совета по каждому направлению: информационное продвижение, международное сотрудничество, социальные инициативы и развитие школьного самоуправления. В числе задач, которые ставят перед собой молодежные парламентарии, - формирование социальной и гражданской активности детей и молодежи, подготовка их к участию в жизни государства и общества, а также осознанию своей роли в нем.

В состав координационного совета входят инициативные, креативные, целеустремленные подростки из всех областей и города Минска. -0-