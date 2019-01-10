В Беларуси дети стали чаще болеть "взрослыми" болезнями органов пищеварения

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси у детей диагностируются заболевания органов пищеварения, которые ранее в педиатрии встречались крайне редко, сообщила журналистам доцент 2-ой кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный детский гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Ирина Саванович, передает корреспондент БЕЛТА.
"При общем снижении заболеваемости наблюдается омоложение болезней органов пищеварения у детей, то есть появляются заболевания, которые ранее в педиатрии встречались крайне редко. Это болезнь Крона, язвенный колит, поражение пищевода", - рассказала Ирина Саванович.
По ее словам, одна из причин развития болезней органов пищеварения у детей кроется в образе жизни: неправильное питание, ожирение, сниженная двигательная активность, в том числе вызванная широким использованием гаджетов. "Проблема гораздо глубже. Дети не умеют играть, для них гаджет гораздо ближе. Опять же дети едят за столом или они сидят и смотрят телевизор? В таком случае ребенок не ощущает вкуса пищи, он не может контролировать чувство насыщения, потому истоки кроются в изменении образа жизни", - отметила врач.-0-
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