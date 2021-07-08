8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси лето в самом в разгаре, а это значит, что высокими температурами никого не удивить. До конца недели при поступлении очень теплого воздуха с южных широт в Беларуси ожидается жаркая погода. При повышенном фоне давления вероятность осадков небольшая, лишь в субботу днем местами по западу Брестской области в неустойчивом воздухе возможны кратковременные дожди", - отметили синоптики.

В пятницу, 9 июля, будет преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-19 градусов, местами плюс 20-22. Днем воздух прогреется до 28-34.

В субботу, 10 июля, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу Брестской области возможны кратковременные дожди. Ветер будет южный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-20 градусов, в дневные - плюс 28-34.

В воскресенье, 11 июля, также будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет плюс 15-20, днем - 28-34 градуса.

Как отметили в Белгидромете, в начале следующей недели жаркая погода сохранится. В неустойчивой воздушной массе при развитии кучево-дождевой облачности ожидаются локальные грозовые дожди.

В понедельник, 12 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 15-22 градуса. Днем воздух прогреется до 28-34.

Во вторник и среду местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 15-22, днем - 28-34 жары, в отдельных районах до плюс 35 градусов.-0-

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