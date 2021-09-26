26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси добровольное пенсионное страхование планируется запустить с 1 октября 2022 года. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Работникам в Беларуси предложат новый выгодный механизм для добровольного накопительного страхования пенсий. Соответствующий проект указа обсуждался на совещании у главы государства. Министр труда и социальной защиты отметила, что сейчас в стране люди пользуются преимущественно солидарной пенсионной системой. Однако есть и те, кто уже участвует в программах добровольного накопительного страхования пенсий. "Однако, достаточно слабовато развивается добровольное страхование, как дополнительный элемент к государственному обеспечению. Уровень добровольного страхования сегодня всего лишь 5%, то есть это те работающие, которые пошли на добровольное пенсионное страхование", - сообщила она.

Отвечая на вопрос, когда новый выгодный механизм может заработать, глава ведомства отметила, что в проекте указа предусмотрена дата с 1 октября 2022 года. "Почему с 1 октября 2022 года? Потому что надо провести ряд организационно-технических мероприятий, конечно же, к этому нужно подготовиться, надо будет доработать ряд программных ресурсов для того, чтобы без сбоя с 1 октября 2022 года человек мог либо прийти в страховую организацию и заполнить заявление, либо же в электронном виде через сайт подать заявление и заключить договор, чтобы вступить в эту систему", - пояснила Ирина Костевич.

По ее информации, заниматься всей этой системой будет Республиканское унитарное предприятие "Стравита". "Государство может гарантировать сохранность накопленных средств и ресурсов через государственную организацию. Кроме того, это достаточно развитая филиальная сеть. И если посмотреть на ныне действующий механизм, то более 90% человек, согласившихся на добровольное страхование, сделали это именно через эту организацию", - рассказала министр.

Также глава ведомства подчеркнула, что в проекте указа предусмотрен механизм капитализации с учетом тех инфляционных моментов, которые могут протекать на протяжении накопительного периода.-0-