В Беларуси досрочно семейным капиталом воспользовались уже более 16 тыс. семей

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси досрочно семейным капиталом уже воспользовались более 16 тыс. семей, заявила журналистам начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Программа семейного капитала продлена до 2024 года включительно. Кроме того, значительной новацией является расширение направлений его досрочного использования (до достижения ребенком 18 лет). Одно из них - улучшение жилищных условий для тех, кто состоит на учете нуждающихся. Причем варианты различные - приобретение жилья, погашение задолженности по выданным кредитам. Второе направление - получение платных медицинских услуг. Оно предусматривалось и раньше, но теперь расширено за счет стоматологических услуг, которые могут быть получены любым членом семьи. Третье - получение высшего образования первой ступени также любым членом семьи", - рассказала Марина Артеменко.

На сегодняшний день семейный капитал назначен в Беларуси более чем 85,5 тыс. многодетных семей. "Принято уже более 16 тыс. решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. Из них 94% - на улучшение жилищных условий", - отметила начальник управления.

Марина Артеменко подчеркнула, что результаты пятилетней программы семейного капитала показали ее эффективность. "За пять лет количество детей, рожденный третьими и последующими, увеличилось на 40%",- добавила она.-0-

Более 353 тыс. детей в Беларуси воспитываются в многодетных семьях Увеличивается количество многодетных семей в стране. Если, по данным переписи 2009 года, у нас проживали 62,5 тыс. многодетных семей, то сегодня уже более 108 тыс.