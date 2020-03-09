В Беларуси достаточно оборудования для искусственной вентиляции легких

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси достаточно оборудования для реанимационной службы, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стране почти 2,2 тыс. реанимационных коек, более 2 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и почти 1,5 тыс. наркозно-дыхательных аппаратов, которые в ряде случаев могут использоваться для искусственной вентиляции легких. Поэтому оборудования для реанимационной службы, проведения ИВЛ в Беларуси достаточно", - сказал Владимир Караник.

По его словам, благодаря мерам, предпринимаемым в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, все это оборудование точно не понадобится. Вместе с тем, учитывая опасения населения, министр отметил, что ситуация с обеспеченностью аппаратурой для ИВЛ в Беларуси лучше, чем во многих сопредельных странах.

Сейчас наблюдается сезонный подъем ОРИ. Количество пневмоний - на уровне прошло года. Зарегистрированы 64 случая пневмоний, течение которых можно оценивать как тяжелое. При этом 34 пациентам проводится вспомогательная искусственная вентиляция легких. На этот же период прошлого года таких пациентов было 42. Еще неделю назад был издан приказ о том, что все тяжелые или среднетяжелые пневмонии должны проверять в том числе на наличие коронавируса. По результатам обследования ни у кого из пациентов признаков этой инфекции не выявлено.

В связи с ежегодным подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями приняты организационные меры: ограничен доступ к посещению медучреждений, перепрофилирован коечный фонд под пациентов с ОРИ и пневмониями, добавила начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Елена Богдан.

"Циркуляцию возбудителей в популяции в принципе невозможно остановить, но задача системы здравоохранения - снизить риск осложнений и пройти этот период сезонного подъема заболеваемости с наименьшими потерями, - сказал Владимир Караник. - Эти мероприятия проводятся ежегодно, просто раньше они не были под таким пристальным вниманием со стороны средств массовой информации и населения. Поэтому создается впечатление, что это что-то необычное или чрезвычайное, на самом деле это ежегодная плановая работа".

Кроме того, на постоянном контроле запас лекарственных средств, расходных материалов и средств индивидуальной защиты. По различным позициям лекарств запас составляет от 4 до 11 месяцев.-0-