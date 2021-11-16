16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ежегодно строится не менее 1,6 млн кв.м индивидуального жилья. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие индивидуального жилищного строительства в нашей республике остается одним из основных направлений строительства жилья в целом. Следует отметить, что Директивой №8 поручено обеспечить строительство индивидуального жилья в размере не менее 40% от общего объема возводимого жилья. В связи с этим ежегодно для местных исполнительных и распорядительных органов устанавливается задание по строительству индивидуальных жилых домов в указанном объеме, то есть если общий объем строительства жилья находится у нас на уровне 4 млн кв.м в год, а в последнее время мы так и строим, то получается, что не менее 40% - это 1,6 млн кв.м. И нужно сказать, что по факту так и получается", - отметил заместитель начальника главного управления. По его информации, в прошлом году было введено в эксплуатацию 10 023 индивидуальных жилых дома, общая площадь которых составляет более 1,7 млн кв.м, или 110,3% от годового задания. Также это составляет 42% от общей площади жилых домов, введенных в эксплуатацию. Это, по мнению эксперта, говорит о востребованности такого вида строительства.

"При этом наиболее востребованные участки, расположенные вокруг крупных и средних населенных пунктов, где существенное влияние на спрос оказывает наличие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. На финансирование строительства объектов необходимой инфраструктуры для многоквартирного строительства и возведения индивидуальных жилых домов в текущем году предусмотрено направить из республиканского бюджета порядка Br530 млн, из местных бюджетов - Br200,5 млн", - сообщил Александр Авраменко.

По словам специалиста, для формирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также обеспечения условий проектирования и строительства индивидуальных или блокированных жилых домов, в том числе из конструкций индустриального домостроения, облисполкомами утверждены планы региональных комплексных мероприятий по индивидуальному жилищному строительству. "В госпрограмме по строительству жилья на 2021-2025 годы одна из ключевых ролей отведена именно строительству индивидуального жилья, которое формирует наиболее разнообразный по структуре потребительский спрос, сочетающий различные комбинации стоимости, эксплуатационных и проектных решений, применение экологических материалов. При возведении малоэтажной комплексной индивидуальной застройки предполагается учитывать требования по их транспортной доступности, инженерного обеспечения, а также тенденции повышения энергоэффективности и автономности", - отметил он.

Представитель Минстройархитектуры напомнил, что реализация индивидуального жилищного строительства осуществляется двумя способами: самостоятельно гражданами и государственными заказчиками. "Как показывает практика, граждане отдают предпочтение самостоятельно выступать заказчиками по строительству индивидуальных жилых домов и заказывать у подрядных организаций только отдельные виды работ", - добавил он.

Александр Авраменко также отметил, что для развития комплексного индивидуального жилищного строительства Минстройархитектуры совместно с облисполкомами предпринимают меры по совершенствованию нормативной базы, по стимулированию развития комплексной индивидуальной жилой застройки и привлечению к этому процессу единого застройщика в лице УКСов и иных государственных строительных организаций, которым для этой цели земельные участки предоставляются без аукциона. "Данная работа позволит в ближайшей перспективе сделать упор на масштабное развитие строительства индивидуального жилья и объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры к такому жилью. Строительство индивидуального жилья будет проходить путем застройки территорий с акцентом на создание экологически благоприятных условий жизнедеятельности, комфортной среды проживания, а также развитие безбарьерной среды, необходимой для социальной интеграции и самостоятельной деятельности всех категорий граждан, включая физически ослабленных лиц", - сообщил заместитель начальника главного управления.

По его информации, за январь - сентябрь 2021 года в Беларуси было введено в эксплуатацию более 1,3 млн кв.м индивидуального жилья, из них из общего объема в сельских населенных пунктах построено более 773 тыс. кв.м, в малых городских поселениях - свыше 202 тыс. кв.м.-0-