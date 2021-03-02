В Беларуси готовят проект закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают проект закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии. Об этом сообщила начальник сектора правового обеспечения Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Елена Жигалко во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

"С момента принятия закона "Об использовании атомной энергии" прошло уже 13 лет. С тех пор он концептуально не корректировался, в 2011 году были внесены точечные изменения. Но реализация проекта по сооружению атомной станции и предстоящий этап ее эксплуатации ускорили процесс корректировки этого документа. Планом подготовки законопроектов на 2021 год предусмотрена разработка нового закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии. В данном законопроекте будут максимально учтены рекомендации и предложения, поступившие по итогам миссий МАГАТЭ. Внесение в Палату представителей - март 2022 года", - сказала Елена Жигалко.

По словам заместителя начальника Госатомнадзора Григория Асташко, в новом законе будет четче прописана полная ответственность эксплуатирующей АЭС организации за обеспечение безопасности во время деятельности. Будут уточнены и вопросы организации работы регулирующего органа.

Также в Беларуси принят закон "О радиационной безопасности". Он вступил в силу в июне 2020 года. "Со стороны международных экспертов он характеризуется с положительной точки зрения. В числе основных новелл - установление дифференцированного подхода в зависимости от степени опасности источника, определение системы нормирования, технических нормативных правовых актов. Данным законом был введен институт консультирования в области радиационной безопасности, а также процедура регистрации типов источников ионизирующего излучения", - отметила представитель Госатомнадзора.

Елена Жигалко обратила внимание на то, что в стране сейчас готовится новый законопроект о лицензировании. "В рамках этого процесса мы выходим из общего регулирования. Соответствующий проект указа подготовлен, внесен в Администрацию Президента и находится на рассмотрении. Этим указом будет утверждено положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения. Помимо вопросов лицензирования, предусмотрена также корректировка единого правового классификатора, в котором пока отсутствует такая отрасль, как законодательство о ядерной и радиационной безопасности", - проинформировала она.

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