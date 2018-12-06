В Беларуси готовят регламент работы общественных комиссий по контролю за правами осужденных

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывают регламент работы общественных наблюдательных комиссий, которые проводят контроль за соблюдением прав осужденных, сообщил министр юстиции Беларуси Олег Слижевский на семинаре в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

По собственной инициативе Минюст подготовил нормативные правовые акты, касающиеся совершенствования осуществления наблюдательными комиссиями своих функций, упрощения их деятельности.

Министерство держит на постоянном контроле функционирование как республиканской, так и местных общественных наблюдательных комиссий. Изучаются результаты анкетирования людей, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Республиканская и местные общественные наблюдательные комиссии более 10 лет функционируют при Министерстве юстиции и главных управлениях юстиции областных (Минского городского) исполкомов. В их составе представители различных общественных организаций.

В 2017 году представители общественных комиссий республики посетили 22 учреждения уголовно-исполнительной системы. С администрацией подробно обсуждаются вопросы функционирования таких учреждений, условия отбывания наказаний осужденными. Изучаются условия содержания и медико-санитарного обеспечения, организации досуга и обучения. С самими осужденными проводятся беседы. Члены комиссий посещают все помещения.

Как отметил Олег Слижевский, при этом за более чем 10-летний период работы общественных наблюдательных комиссий в Министерство юстиции от них не поступала информация, свидетельствующая о фактах жестокого или унижающего достоинство обращения и наказания. "В случаях, когда наблюдательными комиссиями в результате посещении или получения письменных обращений поднимаются какие-то проблемы, эти вопросы анализируются, предложения направляются в соответствующие учреждения уголовно-исполнительной системы, Департамент исполнения наказания, МВД и другие компетентные органы", - добавил министр.

В Министерстве юстиции прошел семинар "Общественный контроль за учреждениями, исполняющими наказание и иные меры уголовной ответственности". В нем приняли участие сотрудники госорганов, иностранные эксперты в области общественного контроля за соблюдением прав осужденных, представители дипломатического корпуса и международных организаций. Они обменялись полезными практиками в этой сфере, ознакомились с прогрессивным международным опытом.-0-