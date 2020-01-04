В Беларуси изменился перечень документов для назначения семейного капитала

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2020 года внесены изменения в перечень документов, представляемых гражданами для назначения семейного капитала и распоряжения им (в том числе досрочно), сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Указом от 30 декабря 2019 года №492 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" внесены изменения в перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденный указом от 26 апреля 2010 года №200. Определены документы, которые требуются для решения о досрочном распоряжении (отказе в досрочном распоряжении) средствами семейного капитала. Средства можно использовать для строительства (реконструкции) или приобретения жилья, погашения задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплаты процентов за пользование ими. Также семейный капитал можно расходовать на получение высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях, а также платных медицинских услуг.

С полным перечнем документов, необходимых для назначения семейного капитала и распоряжения им, можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты.

Для досрочного распоряжения средствами семейного капитала граждане обращаются в местные исполнительные и распорядительные органы по месту назначения семейного капитала или в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания). После принятия данным органом соответствующего решения гражданин с копией решения и необходимыми документами обращается в любое подразделение ОАО "АСБ Беларусбанк", которое осуществляет операции по вкладам (депозитам) "Семейный капитал", для перечисления средств семейного капитала.

Минимальный срок перечисления средств составляет 31 календарный день со дня обращения гражданина в Беларусбанк, максимальный - 41 календарный день.-0-