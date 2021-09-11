В Беларуси изучают перспективы создания собственного грузового флота

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси анализируют перспективы приобретения или создания собственного грузового флота. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в программе "Вопрос номер один" на телеканала "Беларусь 1", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного морского грузового терминала. Анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт, - заявил Роман Головченко. - Приоритетными для нас с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области".

Премьер-министр отметил, что события последних месяцев показали, что Беларуси в этих вопросах необходимо опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников.-0-