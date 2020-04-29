29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к концу недели станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В продолжительные выходные дни в Беларуси постепенно повышалась температура воздуха. Во вторник, 28 апреля, температура днем колебалась от плюс 14 по северу до 23 градусов тепла по югу. Такой температурный фон соответствовал климатической норме, но по западу страны был выше нормы на 3-5 градусов. Под влиянием атмосферного фронта небольшие кратковременные дожди прошли в основном по северу. До конца текущей недели в Беларуси ожидается неустойчивая погода и колебания температурного режима", - сказали в Белгидромете.

В четверг, 30 апреля, северная часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, по югу сохранится влияние фронтальных разделов. Преимущественно по южной части Беларуси пройдут дожди различной интенсивности, местами по югу возможны грозы. Температура воздуха ночью будет от минус 2 по северу до плюс 11 по югу. Днем будет 7-13 градусов тепла, только в юго-восточных районах страны воздух прогреется до плюс 14-17.

В пятницу, 1 мая, погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь по юго-востоку еще сохранится влияние фронтального раздела. Будет в основном без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, местами - до плюс 5-8. Днем будет 11-18 градусов тепла.

В субботу и воскресенье погоду в Беларуси начнут формировать атмосферные фронты и более теплые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Ожидается неустойчивая погода с дождями. В субботу, 2 мая, ночью по западу, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы местами возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 11. Днем будет 14-19 градусов тепла, в юго-восточных районах - 20-23.

В воскресенье, 3 мая, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля. Днем будет 13-20 градусов, по юго-востоку - плюс 21-24.-0-

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