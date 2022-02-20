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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к референдуму напечатано более 7 млн бюллетеней, сообщила в эфире телеканала ОНТ секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Елена Балдовская, сообщает БЕЛТА. "Напечатано 7 млн 215 тыс. бюллетеней. Учитывается число граждан, которые были включены в списки для голосования на предыдущих выборах. К этому количеству берется до 5% еще бюллетеней, которые изготавливаются, как запасные. Бюллетень,например, может быть испорчен. То есть, если человек ошибся и поставил знак не в том квадрате - он в праве обратиться в участковую комиссию и получить новый бюллетень взамен", - рассказала Елена Балдовская. Кроме того, оборотная сторона бюллетеней имеет определенные степени защиты, что усложняет процесс их подделки. Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!