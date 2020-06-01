В Беларуси к выходным станет теплее

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 1 июня 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:41 Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей Общество
13:36 Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом Президент
13:16 Налоговые платежи резидентов ПВТ из Брестской области выросли в 1,6 раза Регионы
13:16 Доллар и евро на торгах 1 июня подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:11 ЕАБР первым из международных финорганизаций получил статус участника торгов на фондовом рынке БВФБ Экономика
13:04 Волонтеры БРСМ помогают благоустроить детские площадки в Гродненской области Регионы
13:02 Убийцу жены священника в Озаричах приговорили к 24 годам колонии Происшествия
13:02 Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь" Культура
12:56 Эстония открыла десять международных авиамаршрутов В мире
12:49 Новый детский дом семейного типа открылся в Гомеле Регионы
12:36 Исследование разработанного в РФ препарата против COVID-19 проведут на 330 пациентах В мире
12:31 Макей рассказал о своих детских мечтах Общество
12:26 В Ивацевичском районе лжесоцработницы продали пенсионерке одеяла Происшествия
12:22 В Польше возобновляют внутреннее авиасообщение В мире
12:17 Лесхозы до конца года планируют вовлечь в хозоборот около 20 объектов недвижимости Экономика
12:13 В Витебском районе сиделка украла у пенсионерки $2,7 тыс. Происшествия
12:12 Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей Регионы
12:10 В Беларуси к выходным станет теплее Общество
12:09 В Гродно воры трижды за сутки проникли в одну ту же квартиру Происшествия
12:00 Мотоциклист погиб в столкновении с легковушкой под Могилевом Происшествия
11:58 Лукашенко: майданов в Беларуси не будет Президент
11:51 БРСМ приглашает к участию в фотоконкурсе с вышиванкой Общество
11:47 Помощник фермера в Ивановском районе возместил Br51 тыс. за порчу земли Происшествия
11:40 Конкурс детского творчества к 98-летию адвокатуры объявлен в Беларуси Общество
11:36 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня Общество
11:30 Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю Президент
11:14 В Витебской области нашли более двухсот минометных мин времен войны Происшествия
11:04 Беларусь и Украина объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы Общество
10:58 Коронавирус мог появиться в Европе задолго до того, как о нем узнал весь мир В мире
10:53 ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС Экономика
Все новости
Все новости
Общество
01 июня 2020, 12:10

В Беларуси к выходным станет теплее

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к выходным станет теплее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедший май запомнится как холодный месяц. Среднемесячная температура воздуха по стране оказалась на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Так холодно в мае последний раз было в 1999 году. На протяжении месяца Беларусь испытывала дефицит осадков, но в последние дни мая южный циклон Изольда щедро пополнил копилку. В итоге на большей части территории страны выпало около климатической нормы, а на востоке Могилевской и Гомельской областей - более двух майских норм", - рассказали в Белгидромете.

Календарное лето в Беларуси стартовало совершенно не летней погодой. Прошедшей ночью температура воздуха была 5-10 градусов выше нуля, сегодня в середине дня ожидается всего 12-17 градусов тепла.

Во вторник, 2 июня, погодные условия будут определять атмосферные фронты от очередного южного циклона с центром над юго-востоком Беларуси. При такой ситуации в атмосфере погода также будет мало похожа на летнюю, скорее, на осеннюю, отмечают синоптики. В основном по стране будет облачно и дождливо. Местами прогнозируются сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем - 10-16 градусов тепла. Ощущение холода усилит порывистый северный, северо-восточный ветер.

В среду и четверг, 3-4 июня, Беларусь будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и в прохладной воздушной массе. Поэтому в среду будет облачно с прояснениями. Во многих районах время от времени пройдут дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, днем - плюс 11-18.

В четверг, 4 июня, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, местами - до плюс 20.

"В конце недели при южном, юго-восточном ветре в разрывах туч все чаще начнет выглядывать солнце. Температура станет повышаться, что приведет к восстановлению июньской погоды", - отметили в Белгидромете. К выходным в середине дня во многих районах ожидается около плюс 20, местами при длительных прояснениях воздух будет прогреваться до 22-25 градусов тепла. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются короткие летние дожди, в дневные часы в отдельных районах с грозами.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды прогноз погоды
Новости рубрики Общество
Фото из архива Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
Владимир Макей. Фото из архива Макей рассказал о своих детских мечтах
Фото из архива БРСМ приглашает к участию в фотоконкурсе с вышиванкой
Фото из архива Конкурс детского творчества к 98-летию адвокатуры объявлен в Беларуси
Фото из архива Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
Фото из архива Беларусь и Украина объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы
Главное
Александр Лукашенко и Валерий Вакульчик Лукашенко: майданов в Беларуси не будет
В Беларуси выздоровели и выписаны более 18,5 тыс. пациентов с COVID-19
В Беларуси стремятся возродить традиции большой и крепкой семьи - Костевич
Воплоти мечту! Лето стартует с лучших предложений в лучших комплексах столицы!
Топ-новости
Лукашенко: мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю
Макей: интересы подрастающего поколения находятся в фокусе государственной политики
Вакульчик: ничего удивительного и неожиданного не происходит, мы знали об этом
В школах Беларуси начинаются выпускные экзамены
Физлицам с 15 июня не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей
1 июня - Международный день защиты детей. Самая счастливая пора — в архивных фото БЕЛТА
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 2 июня
Фаер-шоу и сладкий сюрприз - витебские десантники поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей
На первом блоке БелАЭС завершили вихретоковый контроль парогенераторов
ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 в ЕАЭС
Могилевский драмтеатр удостоен звания "Заслуженный коллектив Республики Беларусь"
Минздрав постоянно отслеживает потребности больниц в регионах и соблюдение рекомендаций по COVID-19 - Караник
Ловля сома в Беларуси запрещена до 1 июля
Новые цены на газ и тарифы на электроэнергию действуют с 1 июня
Приоритет летней оздоровительной кампании - безопасность детей - Болбатовский
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.