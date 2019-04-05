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В Беларуси могут быть изменены подходы к выплате пособий семьям с детьми-инвалидами

Общество 05.04.2019 | 21:23
Фото из архива
Фото из архива
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5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подходы к выплате пособия на детей семьям, в которых ребенок-инвалид достиг совершеннолетия, будут пересмотрены. Такая информация размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты в блоке обобщенных ответов на некоторые обращения, поступившие накануне и в ходе "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

"Вопрос продолжения выплаты семьям пособия на других детей старше 3 лет после достижения ребенком-инвалидом 18 лет будет проработан при комплексной корректировке законодательства о государственных пособиях", - отметили в Минтруда.

В настоящее время, по закону, семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, предусмотрена выплата государственных пособий на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей. После достижения ребенком-инвалидом совершеннолетия выплата указанных пособий прекращается, однако в отношении таких семей применяются меры социальной поддержки в рамках системы адресной социальной помощи - в виде пяти социальных выплат, в том числе ежемесячного и единовременного социальных пособий.

Ежемесячное социальное пособие предоставляется при условии, если среднедушевой доход семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, по объективным причинам ниже бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (то есть ниже Br216,9 в расчете на каждого члена семьи - при обращении за их назначением в марте-апреле 2019 года).

Размер пособия на каждого члена семьи составляет положительную разницу между БПМ и среднедушевым доходом семьи.

Право на единовременное социальное пособие имеют семьи, оказавшиеся по объективным причинам в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины БПМ (не более Br325,35 в расчете на каждого члена семьи - при обращении за его назначением в марте-апреле 2019 года). Размер пособия устанавливается в зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой находится семья, в сумме, не превышающей десятикратного размера БПМ.

Кроме того, инвалидам I группы, за которыми ухаживают лица, получающие соответствующее пособие, могут оказываться социальные услуги территориальными центрами социального обслуживания населения, в частности на базе отделений дневного пребывания для инвалидов.-0-

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